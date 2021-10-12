Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 11 октября 2021 года № 2 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22.07.2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Республике Марий Эл С.И. Булатова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Марий Эл расценивается как неблагополучная.

С сентября 2021 года отмечается рост числа заболевших лиц. По состоянию на 11 октября 2021 года в республике отмечается ежедневный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения на И октября 2021 года составляет 10 против 8,24 за аналогичный период прошлого месяца, отмечается рост в 1,2 раза.

За последние две недели абсолютное число заболевших составляет от 60 до 68 человек в сутки, за предыдущие две недели - от 56 до 60 человек; отмечается увеличение абсолютного числа заболевших по совокупному количеству в 1,1 раза (с 807 до 895).

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 11 октября 2021 составляет 1,04.

В разрезе категорий населения за весь ковидный период наибольший процент заболевших приходится на пенсионеров (42,2%), рабочих (23,2%).

Среднесуточный показатель темпа прироста за две календарные недели составляет 0,33.

При этом в республике охват взрослого населения иммунизацией остается низким и составляет всего 45,4%.

Непринятие своевременных мер не позволит сдержать эпидемический процесс и может повлечь за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктом 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22.07.2021 года № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

"1.5. работающим на промышленных предприятиях и предприятиях, занимающихся производством (изготовлением) продукции";

1.2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

"2.1. в срок до 01.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 01.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые прошли государственную регистрацию в Российской Федерации".

С.И.Булатова







