Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19

50-летняя советская и российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева прокомментировала ранее прозвучавшую в СМИ информацию о найденном у нее коронавирусе.

Как актриса заявила сегодня в разговоре со "Звездой", коронавируса у нее нет. "У меня два отрицательных теста на сегодняшний день и никаких симптомов", - сказала Гришаева, отмечая, что сейчас добивается снятия карантина.

Тем не менее спектакль "Люся. Признание любви" с участием артистки в московском Театре имени Вахтангова отменили - 7 и 13 октября, с формулировкой "по состоянию здоровья" актрисы.

Пресс-атташе театра Елена Кузьмина пояснила, что у Гришаевой были подозрения на COVID, поэтому постановки и пришлось отменить - из соображений безопасности зрителей и других актеров.