Новости

Президент призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми 15:40
Путин проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ 15:37
Путин: Проекты ГД должны быть увязаны с национальными целями развития 15:35
Матвиенко: Зеленая энергетика требует серьезного обсуждения 15:28
Биржевые цены на авиакеросин и мазут побили рекорд 15:25
Козлов: "Окрашенные платежи" сохранят для экологии 23 млрд рублей в год 15:16
Матвиенко объяснила очный формат Евразийского женского форума 15:07
Почти 20 видов отходов планируют вторично перерабатывать в России 15:06
Мурашко сообщил о молниеносно развивающихся формах COVID-19 15:03
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей 15:02
В Испании провели военный парад по случаю национального праздника 14:53
Новак назвал главную причину энергетического кризиса в Европе 14:52
Что пишут петербургскому ангелу горожане и гости Северной столицы 14:50
Глава ФАС рассказал о работе по снижению тарифов ЖКХ в регионах 14:45
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом 14:28
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому 14:28
Мурашко: Молодость больше не страхует от тяжелой формы COVID-19 14:21
Правительство продлило субсидирование закупок за рубежом "Онкаспара" 14:15
В Словении после футбольного матча напали на российских болельщиков 13:53
Лавров назвал публикации о краже Россией формулы AstraZeneka голословными 13:51
Toyota представила бюджетный компактвэн Rumion. На самом деле это Suzuki 13:51
Минск и Москва подпишут документы по поставкам газа до конца 2021 года 13:39
Ученый из СПбГУ пообещал пандемию COVID-19 в течение трех лет 13:29
В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой 13:26
СМИ: Лежащий в коме актер Валерий Гаркалин пошел на поправку 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 14:52
Рубрика: Экономика

Новак назвал главную причину энергетического кризиса в Европе

Текст: Александра Воздвиженская

Европейские страны слишком быстро и непродуманно решили переходить на "зеленые" источники энергии, не озаботившись заключением своевременных контрактов на поставку более "стабильных", традиционных видов топлива. Это и привело регион к энергетическому кризису.

Фото: AFP
Станет ли европейский энергетический кризис мировым

Такое мнение в беседе с Сергеем Брилевым на канале "Россия 24" выразил вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий отрасль ТЭК. "В основном, почему этот кризис случился… во-первых, из-за того несбалансированного подхода планирования и давления на отказ от традиционных источников энергии, что, в свою очередь, приводит к тому, что при отсутствии, например, ветра, как это случилось в этом году, или солнечных дней баланс не сошелся относительно спроса и предложения", - пояснил Новак (цитата по "Интерфаксу").

Он напомнил, что производители ориентируются на более длительные циклы инвестирования, поэтому нельзя было игнорировать необходимость заключения долгосрочных контрактов с ними. В приоритете должен быть плавный, "не директивный" переход с одних источников энергии на другие, экологически более чистые. "Нельзя их искусственно и насильно сегодня взять и насадить, тем самым отказавшись искусственно от традиционных источников энергии. Речь ведь идет об энергобезопасности по сути дела. А энергобезопасность - дело тонкое", - заключил вице-премьер.

Евросоюз поставил себе цель - сократить выбросы парниковых газов к 2030 году более чем в полтора раза к уровню 1990 года и на этом фоне запустил торговлю квотами на углекислый газ в прошлом году. Это повысило спрос на природный газ как единственное ископаемое топливо, способное быстро снизить выбросы предприятий, и подстегнуло рост цен на газ до исторических максимумов в октябре этого года. Следом начали расти цены и на другие виды топлива как альтернативу газу. Дефицит ресурсов усиливается быстро растущим спросом на фоне выхода стран из пандемии.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Власти Москвы: Контроль соблюдения антиковидных мер в столице будет продолжен
Мурашко: Молодость больше не страхует от тяжелой формы COVID-19
В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег