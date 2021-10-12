Новак назвал главную причину энергетического кризиса в Европе

Европейские страны слишком быстро и непродуманно решили переходить на "зеленые" источники энергии, не озаботившись заключением своевременных контрактов на поставку более "стабильных", традиционных видов топлива. Это и привело регион к энергетическому кризису.

Такое мнение в беседе с Сергеем Брилевым на канале "Россия 24" выразил вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий отрасль ТЭК. "В основном, почему этот кризис случился… во-первых, из-за того несбалансированного подхода планирования и давления на отказ от традиционных источников энергии, что, в свою очередь, приводит к тому, что при отсутствии, например, ветра, как это случилось в этом году, или солнечных дней баланс не сошелся относительно спроса и предложения", - пояснил Новак (цитата по "Интерфаксу").

Он напомнил, что производители ориентируются на более длительные циклы инвестирования, поэтому нельзя было игнорировать необходимость заключения долгосрочных контрактов с ними. В приоритете должен быть плавный, "не директивный" переход с одних источников энергии на другие, экологически более чистые. "Нельзя их искусственно и насильно сегодня взять и насадить, тем самым отказавшись искусственно от традиционных источников энергии. Речь ведь идет об энергобезопасности по сути дела. А энергобезопасность - дело тонкое", - заключил вице-премьер.

Евросоюз поставил себе цель - сократить выбросы парниковых газов к 2030 году более чем в полтора раза к уровню 1990 года и на этом фоне запустил торговлю квотами на углекислый газ в прошлом году. Это повысило спрос на природный газ как единственное ископаемое топливо, способное быстро снизить выбросы предприятий, и подстегнуло рост цен на газ до исторических максимумов в октябре этого года. Следом начали расти цены и на другие виды топлива как альтернативу газу. Дефицит ресурсов усиливается быстро растущим спросом на фоне выхода стран из пандемии.