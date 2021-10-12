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12.10.2021,  
13:50
Текст:  Алексей Моисеев

Новейший сербский БТР получил российскую 57-мм пушку

На проходящей в Белграде 10-й Международной выставке вооружений и военной техники "Партнер-2021" впервые продемонстрирован сербский бронетранспортер "Лазански", созданный в "Югоимпорт-СДПР".
Фото: Army Boss / youtube.com Фото: Army Boss / youtube.com
Фото: Army Boss / youtube.com

Четырехосная боевая машина названа в честь сербского посла в России Мирослава Лазански, ушедшего из жизни в начале августа текущего года.

Новинка сразу привлекла внимание прибывших на этот форум военных специалистов. По сравнению с другими зарубежными колесными бронированными машинами, она обладает исключительной огневой мощью, которая обеспечивается российским необитаемым боевым модулем АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Боекомплект - 80 снарядов и 500 патронов соответственно. Известно, что в качестве дополнительного вооружения могут устанавливаться дальнобойные противотанковые управляемые ракеты.

Судя по обнародованным техническим характеристикам, БТР может стать платформой для создания целого семейства техники массой от 26000 до 36000 кг. При этом в максимальных комплектациях он выдерживает попадание в лобовую проекцию 30-мм боеприпасов, в более облегченных вариантах предусмотрена защита от 25-мм снарядов, атакующих с любого направления. Также конструкторы основательно усилили противоминную стойкость.

Фото: Минобороны Украины
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Мощность дизельного двигателя - 700 л.с. Данные о максимально развиваемой скорости не обнародованы, но, можно предположить, что БТР сможет развивать по шоссе не менее 100 км/ч. То же касается запаса хода по топливу, ориентировочно 800-1000 км. Вместимость - 13 полностью экипированных военнослужащих.

Производство будет организовано в городе Чачак. Примерная цена бронемашины, в зависимости от версии, составляет 2-2,5 миллиона евро.

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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