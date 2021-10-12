Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам

Курильские острова - территория Российской Федерации, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова нового премьер-министра Японии.

Напомним, Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы. "Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации", - подчеркнул Песков.

"Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке", - также заметил пресс-секретарь президента.