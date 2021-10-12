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12.10.2021 17:14
Рубрика: Власть

Прокуроры смогут получать статус ветерана боевых действий

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую возможность получать удостоверение участника боевых действий тем сотрудникам органов прокуратуры, кто служил в горячих точках.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Подготовленный законопроект наделяет статусом ветерана боевых действий сотрудников прокуратуры, выполнявших свои обязанности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также в зонах контртеррористических операций на Северном Кавказе", - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что деятельность прокуроров и следователей прокуратуры в зонах операций по восстановлению конституционного порядка и борьбе с терроризмом не отличалась от деятельности следователей и дознавателей других правоохранительных органов. "Между тем статус участника боевых действий в системе прокуратуры и Следственном комитете имеют только военные прокуроры и следователи", - сказал Владимир Груздев.

Председатель правления АЮР подчеркнул, что сотрудники органов прокуратуры наравне с сотрудниками военной прокуратуры, МВД, Минюста и военными рисковали жизнью, решали поставленные задачи при проверках во время паспортных режимов, при пресечении террористических актов, выезжали на место происшествия.

Как ранее сообщали СМИ, на Северном Кавказе погибли 11 и получили ранения 27 сотрудников органов прокуратуры, за мужество и профессионализм награждены 33 прокурора и следователя прокуратуры.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По данным Генпрокуратуры и Следственного комитета, численность граждан, которые в случае принятия закона получат статус участников боевых действий, составляет более 1,3 тысячи человек. "Ветераны боевых действий получают целый ряд льгот, включая компенсацию 50 процентов расходов на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, право на серьезные меры социальной поддержки получат члены семей прокуроров и следователей, погибших в ходе выполнения задач в боевой обстановке", - резюмировал Владимир Груздев.

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