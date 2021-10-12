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12.10.2021 18:02
Рубрика: Власть

Путин и Пашинян начали встречу в Кремле

Текст: Кира Латухина
Президент России и премьер-министр Армении начали переговоры в Кремле. Отметив постоянный контакт по телефону, Владимир Путин подчеркнул, что личные встречи всегда проходят продуктивно. Он надеется, что так будет и на этот раз.

Президент России предложил отобедать и в неформальной обстановке обсудить ряд вопросов, в частности, предстоящий саммит СНГ. А также - "основные вопросы нашего взаимодействия, в том числе урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе".

РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках

Никол Пашинян отметил, что это уже четвертая встреча в этом году. Он подчеркнул важность стратегических союзнических отношений России и Армении. "Очень важно, чтобы союзники часто встречались и говорили", - заметил он. "Нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным", - констатировал премьер-министр республики, заявив о ключевой роли России в процессе урегулирования.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения Президент Проблема Нагорного Карабаха

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