Путин не ревакцинировался от коронавируса из-за высоких антител

Президент еще не прошел ревакцинацию от коронавируса - его уровень антител очень высокий, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, он еще не прошел ревакцинацию", - сообщил Песков​​​. "У него, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. И далее он будет следовать рекомендациям врачей", - пояснил он.

Так Песков ответил на вопрос, не прошел ли Владимир Путин ревакцинацию и не собирается ли - ведь 14 октября будет полгода с момента прививки.