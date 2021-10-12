В среду в Москву придут дожди

Вторник станет последним сухим днем. Уже со среды в столицу придут дожди. Самым дождливым днем станет четверг. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, в среду выпасть сможет до 4-5 мм осадков. Температура воздуха останется выше нормы: ночи станут теплее (до +7), днем не выше +10. Самым дождливым днем станет в столичном регионе четверг, выпасть 14 октября сможет до 20 мм осадков, основной удар стихии придется на ночные часы. Температурный фон не изменится.

Кстати, по данным Метеобюро Москвы и области, во вторник воздух максимально прогреется до +12. В ночные часы не ниже +5. Дождей не ожидается.