Власти Москвы: Контроль соблюдения антиковидных мер в столице будет продолжен

Санитарные проверки в ночных заведениях Москвы усилят. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Будем жестко наказывать и закрывать заведения, если они не будут соблюдать антиковидные правила", - подчеркнул руководитель департамента.

Речь прежде всего идет о соблюдении масочного режима в залах и на танцполах. Также владельцы баров и клубов должны организовать контроль температуры на входе и обеспечить социальную дистанцию.

Ранее главврач "Коммунарки" Денис Проценко заявил о росте заболеваемости коронавирусом. Одной из наиболее эффективных мер в этой ситуации считается прерывание цепочек распространения вируса.