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12.10.2021 10:43

Компания АО "Восточный порт" провела субботник во Врангеле

Текст: Вадим Иванский
Сотрудники АО "Восточный Порт" провели субботник на территории популярных общественных мест Врангеля - парка Победы и сквера имени Геннадия Жебелева. К акции присоединились волонтеры Фонда "Восточный Порт", большинство из которых - школьники.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

Как сообщает пресс-служба компании-стивидора, мероприятие прошло в рамках ставшего традиционным для портовиков и местных жителей экологического просветительского проекта "Экомарафон".

Участники экологического десанта привели в порядок рекреационные зоны, убрали мусор с газонов и аллей, очистили от надписей вандалов малые архитектурные формы, отремонтировали лавочки. По завершению организаторы мероприятия вручили его участникам памятные подарки и сувениры с символикой "Экомарафона".

"Бережное отношение к природе нужно воспитывать всем обществом. Необходимо помнить о формировании экологического мировоззрения в целом. На это и направлен наш проект "Экомарафон". Это - одно из самых массовых мероприятий по сохранению окружающей среды, проводимых в Приморье. За семь лет в нем приняли участие тысячи неравнодушных жителей Врангеля и Находки, портовиков, школьников, волонтеров. Главной целью "Экомарафона" является привлечение, в первую очередь молодежи, к охране окружающей среды. Все вместе, я уверен, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину", - сказал управляющий директор АО "Восточный Порт", президент Фонда "Восточный Порт" Вадим Байбак.

В 2021 году "Экомарафон" проводится в седьмой раз. Проект стартовал в начале весны во Врангеле, когда сотрудники "Восточного Порта" присоединились к масштабному всекраевому субботнику. С марта по август работники предприятия, волонтеры Фонда и жители поселка приняли участие в серии масштабных экологических акций по уборке и высадке зеленых насаждений во Врангеле, на побережье пляжа Прикумск и в лагере "Шепалово". Одним из знаковых событий "Экомарафона-2021" стала поддержка "Восточным Портом" инициативы властей и общественных организаций Находки по строительству во Врангеле муниципального Центра по работе с безнадзорными животными.

Справка

АО "Восточный Порт", расположенный в Приморье, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллионов тонн угольной продукции.

Для поддержки актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в компании учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт". В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

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