На Колыме экс-сотрудник ФСИН осужден за передачу телефонов осужденным

В Магаданской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения.

Установлено, что он передавал мобильные телефоны осужденным колонии № 4 регионального УФСИН.

"С мая по декабрь 2020 года на режимную территорию злоумышленник пронес 21 мобильный телефон за вознаграждение на общую сумму 220 тысяч рублей", - сообщает прокуратура области.

При получении очередной взятки его задержали сотрудники магаданского УФСБ.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен специального звания и права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.