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12.10.2021 06:06
Рубрика: Экономика

Пассажир рейса Хабаровск - Мирный "заминировал" самолет

Текст: Дина Непомнящая

Вылет из хабаровского аэропорта самолета авиакомпании "Якутия", направлявшегося в город Мирный, пришлось отложить из-за сообщения о минировании. Как рассказала начальник пресс-службы воздушной гавани Анастасия Хаустова, об угрозе заявил один из пассажиров.

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В соответствии с правилами безопасности была произведена эвакуация людей из самолета. Они смогли отправиться в здание терминала внутренних авиалиний, оттуда выводить никого не понадобилось, поскольку воздушное судно находилось на достаточном расстоянии от него.

Самолет проверили сотрудники службы авиационной безопасности, транспортной полиции и других экстренных служб. Повторно провели досмотр багажа. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

- Дебошир был задержан правоохранительными органами. Оставшиеся 25 пассажиров отправятся в полет в ближайшее время. Рейс по расписанию должен был вылететь в 9:30 утра, - отметила Анастасия Хаустова.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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