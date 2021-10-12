Пассажир рейса Хабаровск - Мирный "заминировал" самолет

Вылет из хабаровского аэропорта самолета авиакомпании "Якутия", направлявшегося в город Мирный, пришлось отложить из-за сообщения о минировании. Как рассказала начальник пресс-службы воздушной гавани Анастасия Хаустова, об угрозе заявил один из пассажиров.

В соответствии с правилами безопасности была произведена эвакуация людей из самолета. Они смогли отправиться в здание терминала внутренних авиалиний, оттуда выводить никого не понадобилось, поскольку воздушное судно находилось на достаточном расстоянии от него.

Самолет проверили сотрудники службы авиационной безопасности, транспортной полиции и других экстренных служб. Повторно провели досмотр багажа. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

- Дебошир был задержан правоохранительными органами. Оставшиеся 25 пассажиров отправятся в полет в ближайшее время. Рейс по расписанию должен был вылететь в 9:30 утра, - отметила Анастасия Хаустова.