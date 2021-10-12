В Приморье мужчину задержали за интимную переписку с девочкой

В поселке Барабаш Приморского края задержали 38-летнего жителя Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что в сентябре ранее судимый приморец стал переписываться в соцсети с 9-летней девочкой, предлагая ей сделать интимные фотографии за деньги. Школьница рассказала об этом родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

"С этого момента переписку стали вести оперативные сотрудники уголовного розыска. Впоследствии полицейские назначили время и место встречи со злоумышленником", - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ирина Сырова.

Мужчину в ходе совместной операции задержали сотрудники уголовного розыска и регионального СУ СК при силовой поддержке офицеров Росгвардии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.