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12.10.2021 05:29
Рубрика: Происшествия

В Приморье мужчину задержали за интимную переписку с девочкой

Текст: Анна Бондаренко

В поселке Барабаш Приморского края задержали 38-летнего жителя Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Фото: iStock
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Отмечается, что в сентябре ранее судимый приморец стал переписываться в соцсети с 9-летней девочкой, предлагая ей сделать интимные фотографии за деньги. Школьница рассказала об этом родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

"С этого момента переписку стали вести оперативные сотрудники уголовного розыска. Впоследствии полицейские назначили время и место встречи со злоумышленником", - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ирина Сырова.

Мужчину в ходе совместной операции задержали сотрудники уголовного розыска и регионального СУ СК при силовой поддержке офицеров Росгвардии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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