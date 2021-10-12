В жилом доме в Биробиджане обвалился потолок

В одной из квартир двухэтажного жилого дома № 19 на улице Московской в Биробиджане обрушился кусок потолка. Пострадавших не было.

Как сообщили в городской администрации, сами собственники квартиры в ней не жили, а сдавали ее другой семье.

Дом в 2018 году был признан аварийным, но расселять его пока не планировали, поскольку под действие второго этапа программы переселения граждан из ветхого жилья он не попадал.

- В настоящее время идет расселение граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. По данному дому сейчас на месте работают представители мэрии и управляющей компании. Как только будет понимание из-за чего произошло обрушение потолка, какие работы необходимо проводить и есть ли смысл проводить ремонтные работы, специалисты проведут обследование и после уже будет принято окончательное решение по данному жилому помещению, - заявил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Осмотреть здание совместно с сотрудниками УК поручили первому заместителю главы города Константину Ананьеву и начальнику отдела муниципального жилищного контроля Ирине Антоненко.

В ситуации также разбираются следователи. Они начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- Будет дана всесторонняя оценка действиям уполномоченных лиц компании, управляющей эксплуатацией жилого фонда, - отметили в пресс-службе областного следкома.