Двое нижегородцев пострадали при взрыве газовой колонки в доме

В жилом доме, расположенном в поселке Юганец Володарского района Нижегородской области, произошла разгерметизация газовой колонки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии в пятиэтажном кирпичном жилом доме на улице Новой поступила сегодня, уточнили в ведомстве. В результате ЧП на кухне в квартире произошел пожар площадью два квадратных метра, пламя удалось оперативно потушить.

Двое пострадавших в шоковом состоянии доставлены в Володарскую ЦРБ, врачи оценивают их самочувствие как удовлетворительное. Еще восемь жителей дома эвакуировались самостоятельно. Разрушений в доме нет.