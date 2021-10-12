В Казани из-за сообщений о бомбе эвакуировали здания Роспотребнадзора

В Казани из-за сообщении о минировании эвакуировали сотрудников из двух зданий Управления Роспотребнадзора по республике.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, покинуть свои рабочие места пришлось примерно 150 работникам здания на улице Большой Красной, 30, а также на улице Сеченова, 13а.

К месту были стянуты подразделения правоохранительных органов. В настоящее время здания оцеплены, проводится обследование помещений.

По информации источника "РГ" в экстренных службах, письма о заложенных взрывных устройствах поступили на электронный адрес ведомства.