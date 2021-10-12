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12.10.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

В Саратове отца осудили за изнасилование малолетней дочери

Текст: Андрей Куликов

В Саратове суд признал 45-летнего местного жителя виновным в изнасиловании малолетней дочери.

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Как сообщает пресс-служба областного управление СК, эти криминальные события начались более 15 лет назад в апреле 2006 года. Дочке подсудимого было тогда всего девять лет. Суд посчитал, что с этого времени отец в течение трех лет вступал со своей дочерью в половые отношения.

Следствие и суд квалифицировали случившееся как изнасилование с применением насилия и угрозой его применения, а также как "иные действия сексуального характера", также совершавшиеся с применением насилия.

- Следователям удалось установить психологический контакт с потерпевшей и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний, - сообщает пресс-служба ведомства.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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