В Саратовской области из-за непогашенной печи погибли три человека

В селе Никольском Саратовской области три человека погибли от отравления угарным газом.

В понедельник в одном из сельских домов соседка обнаружили трех погибших односельчан. Днем женщина навестила своих соседей. Когда на стук в в дверь никто не отозвался, она зашла в дом, где обнаружила погибших, после чего вызвала полицию.

- Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

По мнению следствия, наиболее вероятной причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом. По информации ведомства, помещение отапливалось газовой печью, фитиль которой горел, когда зашла соседка, а дымоход был закрыт. В результате несчастного случая скончались 75-летняя женщина и мужчины 49 и 38 лет.

Для выяснения точной причины их смерти будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.