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12.10.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

В Уфе "целительница" стреляла в людей с COVID-19 пулями из крапивы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Вадим Жернов/РИА Новости Фото: Вадим Жернов/РИА Новости
Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Полиция Уфы начала проверку информации о целительнице, которая нестандартными методами якобы лечит больных с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: Андрей Ольферт/РИА Новости
Одобрены препараты для лечения острой фазы COVID и постковидного синдрома

Видео про уфимку, которая утверждает, что она ясновидящая и вылечила от коронавируса уже тысячи людей, появилось в соцсетях. Сообщается, что женщина использует для этого некие пули, которые содержат крапиву и другие травы. Она стреляет ими из пистолета в головы доверчивых людей, а затем укладывает своих клиентов на кушетку, накрывает специальным одеялом и поджигает.

- Сотрудники полиции выявили данную информацию в ходе мониторинга Сети и сразу начали проверку, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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