Трое мужчин погибли на водохранилище в Приангарье

Полиция выясняет причину и обстоятельства гибели трех человек в заливе Тангуй Братского водохранилища. О происшествии сообщила пресс-служба управления МЧС по Иркутской области.

Несчастный случай зафиксирован 10 октября. Горожанин из Братска и двое жителей поселка Барчим отправились собирать ягоды на остров, при этом в лодку мужчины сели без спасательных жилетов. Тела были обнаружены в воде жителями Братского района.

В МЧС призвали население Иркутской области к осторожности и напомнили, что на Братском водохранилище осенью бывает сильный ветер. Его скорость может достигать 28 метров в секунду, а высота волны на некоторых участках водохранилища превышает три метра.