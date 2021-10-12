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12.10.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске накажут таксиста, отказавшегося везти инвалида

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске прокуратура возбудила в отношении водителя легкового такси. Он отказался от перевозки пассажирки на инвалидной коляске.

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Жительница Новосибирска заказала такси через известный агрегатор. Она сразу предупредила принявшего заказ таксиста о том, что будет на инвалидной коляске. Однако прибывший по адресу водитель-иностранец отказался помогать пассажирке садиться в машину и уехал.

- Мужчина отказался оказывать услугу по перевозке легковым такси, нарушив право местной жительницы на доступность транспортной инфраструктуры, а также на реализацию наравне с другими гражданами всех гарантированных в Российской Федерации прав человека и гражданина, - сообщает прокуратура Новосибирской области.

На 35-летнего водителя возбудили дело по статье 5.62 КоАП РФ - "Дискриминация". Он полностью признал вину в случившемся.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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