В Туве иномарка насмерть сбила мальчика на пути к школе

В Республике Тыва водитель иномарки допустил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Травмы оказались смертельными, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел накануне в поселке Каа-Хем. 65-летний водитель "Honda CR-V" сбил 13-летнего мальчика, который шел в школу. Он скончался на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа полиции усматривает в действиях водителя признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства. Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.