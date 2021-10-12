За три года на Северном Кавказе предотвратили 29 терактов

В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, каких результатов спецслужбам удалось добиться в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Как отметили на заседании комитета, которое прошло под руководством директора ФСБ Александра Бортникова, за последние три года в СКФО ликвидированы 84 боевика.

- На заседании рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе. Выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории СКФО. За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников, - говорится в сообщении комитета.

Только за 2020-й год было нейтрализовано 35 и задержано 53 бандита, ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.