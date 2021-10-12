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12.10.2021 12:36
Рубрика: Происшествия

За три года на Северном Кавказе предотвратили 29 терактов

Текст: Михаил Сухарев (СКФО)

В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, каких результатов спецслужбам удалось добиться в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Как отметили на заседании комитета, которое прошло под руководством директора ФСБ Александра Бортникова, за последние три года в СКФО ликвидированы 84 боевика.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- На заседании рассмотрены вопросы профилактики угроз терроризма на Северном Кавказе. Выработаны меры по совершенствованию антитеррористической деятельности на территории СКФО. За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников, - говорится в сообщении комитета.

Только за 2020-й год было нейтрализовано 35 и задержано 53 бандита, ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО

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