В Петербурге на 100-м году умерла ветеран войны, собиравшая деньги медикам

В Санкт-Петербурге во вторник умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева. Во фронтовые годы она была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов. Женщине шел сотый год.

Об утрате ТАСС рассказала внучка ушедшей Елена Фомичева. Известной Зинаида Корнева стала, когда в 2020 году начала собирать деньги для медиков, вдохновившись поступком британского ветерана Тома Мура. Он сумел собрать 32,8 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Зинаида Корнева собирала деньги для медиков и их семей. На видеохостинге она также рассказывала истории о Великой Отечественной войне из своей жизни. Для медиков, благодаря ей, перечислили 4,5 миллиона рублей. За это ветерана удостоили знака отличия "За благодеяние".