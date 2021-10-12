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12.10.2021,  
10:51
Текст:  Светлана Цыганкова

В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг

Фото: Адмиралтейские верфи Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи

В Санкт-Петербурге на новой дизель-электрической подводной лодке "Магадан" во вторник подняли Андреевский флаг. Субмарину передали ВМФ России. Служить она будет на Тихоокеанском флоте.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Магадан" - это третья подлодка серии 636.3. Ее заложили на предприятии "Адмиралтейские верфи" 1 ноября 2019 года, спустили на воду 26 марта нынешнего года. "РГ" уже писала о том, что 5 октября был подписан акт госкомиссии о сдаче подлодки заказчику.

Как отметил на торжественном поднятии флага на "Магадане" временно исполняющий обязанности начальника главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев, подлодка в скором времени отправится во Владивосток и войдет в родную бухту Улисс. Экипажу предстоит работа по защите морских рубежей на востоке России.

Контракт на строительство шести дизель-электрических подлодок для Тихоокеанского флота подписали в сентябре 2016 года. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" и вторая "Волхов" уже переданы флоту. На четвертой - "Уфе" формируется легкий корпус, идут другие монтажные работы, заложены пятая и шестая подлодки - "Можайск" и "Якутск".

Подлодки проекта 636.3 имеют предельную глубину погружения в 300 метров, дальность подводного плавания - 400 миль. Несут шесть торпедных аппаратов. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 военных моряка.

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