В Петербурге учителя вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете

Учитель биологии Ольга Щеголева из петербургской школы при консерватории имени Римского-Корсакова написала заявление об уходе. Как рассказала сама Ольга через Instagram, родители учеников "переложили на меня ответственность за действия их детей".

- У меня есть блог, отмеченный, как блог для взрослых. Я никогда не рассказывала детям о своей деятельности в этой области, - подчеркнула она. - За потребляемый детьми контент до 18 лет несут ответственность родители.

Блог Ольги называется "Секс-просвет по науке", она отвечает на сложные вопросы подростков: когда можно начать заниматься сексом или как справиться со стыдом, если ты жирный. Идею Ольга сформулировала так: "Тут ты узнаешь все о своем теле и о том, как рассказать это ребенку". Однако родители учеников посчитали, что учитель не должен вести такие разговоры через интернет.