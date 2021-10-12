В Пскове нашли княжескую печать одного из внуков Ярослава Мудрого

Необычную находку обнаружили археологи в центре Пскова: ученые наткнулись на княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает Археологическое общество Псковской области. Здесь отметили, что датируют яркую находку XI-XII веками.

У специалистов уже есть и предположения, кому она могла принадлежать. Называются два имени - князей Олега Святославича и Святолка Изяславича. Предположение связано с именем Михаил, которое значится на печати. Оба князя являлись внуками Ярослава Мудрого.