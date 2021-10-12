Энергетики выявили незаконное потребление электроэнергии в Калмыкии

Специалисты калмыцкого филиала "Россети Юг" выявили в одном из жилых домов села Приютное Республики Калмыкия незаконное подключение к электрической сети. Зафиксировано незаконное потребление более 18 тыс. кВт*ч электроэнергии на сумму 69,8 тыс. рублей.

За самовольное подключение к электросетям в обход прибора учета нарушитель привлечен к административной ответственности, а также помимо суммы ущерба он должен будет выплатить еще и крупный штраф. За попытку "сэкономить" энерговор теперь заплатит почти в 30 раз больше, чем если бы он потреблял по счетчику.

Только за 8 месяцев текущего года энергетиками калмыцкого филиала компании выявлено безучетное и бездоговорное потребление 2,2 миллиона кВт*ч электроэнергии на сумму 9,6 миллиона рублей.

Напоминаем, что объем и стоимость похищенной электроэнергии рассчитывается исходя из максимальной круглосуточной работы всех электроприборов на объекте с момента последней проверки. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.

Выявляя факты воровства электричества, энергетики в первую очередь защищают интересы добросовестных потребителей, их право на качественное и бесперебойное электроснабжение. Соседство с нарушителями никогда не проходит бесследно - несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования чревато перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и смертельным поражением током.

Энергетики призывают сообщать о ставших вам известными случаях энерговоровства по телефону горячей линии ПАО "Россети" 8-800-220-0-220 или оставить сообщение на сайте компании.