В Астрахани 13 октября начнется отопительный сезон

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин в связи с многочисленными обращениями граждан принял решение о начале отопительного сезона в областном центре с 13 октября и дал соответствующее поручение городской администрации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, общий процент готовности региона к зиме пока составляет 97 процентов, так как нескольким сельским районам необходимо устранить замечания Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по итогам проверки объектов ЖКХ.

В частности, серьезные опасения вызывает ситуация в Харабалинском районе, так как, по словам главы муниципалитета, подрядчик вовремя не поставил топливо. Такое положение складывается в районе не первый год. В марте из-за недостаточного запаса мазута для котельных жители города Харабали могли остаться без отопления. Своевременный завоз топлива удалось обеспечить за счет оперативного вмешательства губернатора.

- Вы ответственны перед жителями за то, чтобы к началу отопительного сезона у вас все хранилища были заполнены мазутом, - заявил главе муниципалитета на заседании регионального штаба по подготовке к зиме зампредседателя правительства области Михаил Богомолов. - Мы вам вовремя предоставили субсидию, чтобы вы провели торги. В результате сейчас, когда надо обеспечивать отопление, у вас всего на 16 % заполнены мазутохранилища.

Главе района поручено до конца недели решить вопрос с подрядчиком и представить план заполнения хранилища топливом.

- Что это за контракты, если вы уговариваете поставщика? Не выполнил график - в течение недели разрывайте контракт в одностороннем порядке, - подчеркнул Михаил Богомолов.

В настоящее время тепло получают жители шести из 19 муниципалитетов Астраханской области. В ближайшие дни в облправительстве с главами районов будут обсуждаться вопросы ликвидации задолженностей предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями.