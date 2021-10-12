В Крыму с затонувшего в войну теплохода подняли трехтонный ЗИС-33

Водолазы МЧС России провели в акватории Феодосийской бухты технически сложную операцию для подъема с борта затонувшего в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода "Жан Жорес" полугусеничного автомобиля ЗИС-33. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Советский грузовик, вернее, то, что от него осталось, обнаружили при разминировании четвертого трюма затонувшего теплохода "Жан Жорес". Чтобы поднять проржавевшую трехтонную машину с глубины 18 метров, пришлось использовать стропы и пятитонный понтон.

После буксировки грузовик подняли на берег с помощью грузоподъемного крана. Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ ЗИС-33 станет экспонатом Феодосийского музея древностей.

Разминирование теплохода "Жан Жорес" в 2021 году началось шестого сентября. За это время подразделения МЧС России уничтожили 13725 взрывоопасных предметов, в том числе 14 авиационных бомб.

Напомним, грузовой теплоход "Жан Жорес" затонул в годы Великой Отечественной войны у берегов феодосийской бухты. Он обеспечивал транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года судно атаковала авиация фашистов. Команде "Жан Жореса" удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию. Но буквально через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть было принято решение затопить корабль. При подрыве, ремонте и дальнейшей эвакуации погибли около 40 человек.

Обследование судна и подъем боеприпасов начались в 2015 году. В 2019 году поднято более 60 тысяч боеприпасов. Это фугасные авиационные бомбы, авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Осенью 2020 года сотрудники МЧС извлекли с затонувшего теплохода останки двух красноармейцев, а также 18 тысяч боеприпасов.