Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
12 октября 2021 г. 22:07
Общество
Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму с затонувшего в войну теплохода подняли трехтонный ЗИС-33

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Водолазы МЧС России провели в акватории Феодосийской бухты технически сложную операцию для подъема с борта затонувшего в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода "Жан Жорес" полугусеничного автомобиля ЗИС-33. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Русского географического общества
В Крыму подняли затонувший в 1945 году американский истребитель

Советский грузовик, вернее, то, что от него осталось, обнаружили при разминировании четвертого трюма затонувшего теплохода "Жан Жорес". Чтобы поднять проржавевшую трехтонную машину с глубины 18 метров, пришлось использовать стропы и пятитонный понтон.

После буксировки грузовик подняли на берег с помощью грузоподъемного крана. Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ ЗИС-33 станет экспонатом Феодосийского музея древностей.

Разминирование теплохода "Жан Жорес" в 2021 году началось шестого сентября. За это время подразделения МЧС России уничтожили 13725 взрывоопасных предметов, в том числе 14 авиационных бомб.

Напомним, грузовой теплоход "Жан Жорес" затонул в годы Великой Отечественной войны у берегов феодосийской бухты. Он обеспечивал транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года судно атаковала авиация фашистов. Команде "Жан Жореса" удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию. Но буквально через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть было принято решение затопить корабль. При подрыве, ремонте и дальнейшей эвакуации погибли около 40 человек.

Обследование судна и подъем боеприпасов начались в 2015 году. В 2019 году поднято более 60 тысяч боеприпасов. Это фугасные авиационные бомбы, авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Осенью 2020 года сотрудники МЧС извлекли с затонувшего теплохода останки двух красноармейцев, а также 18 тысяч боеприпасов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Темы дня:
#Великая Отечественная война
#История Крыма
В Крыму открыли памятник легендарному разведчику Дмитрию Быстролетову
11.10.2021 История

В Крыму открыли памятник легендарному разведчику Дмитрию Быстролетову

В Симферополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Дмитрию Быстролетову, который родился в Крыму. "Андрей" - такой оперативный псевдоним был у Дмитрия Быстролётова - человек удивительной судьбы и многочисленных талантов

В пригороде Херсонеса нашли клад времен князя Владимира
07.10.2021 История

В пригороде Херсонеса нашли клад времен князя Владимира

В пригороде Херсонеса найдены свидетельства похода князя Владимира на Корсунь в 988 году, за которым последовало крещение Руси. Среди артефактов - клад из 40 медных монет Х века корсуньской чеканки

В институте археологии РАН оценили артефакты на выставке в Крыму
06.10.2021 Музеи и памятники

В институте археологии РАН оценили артефакты на выставке в Крыму

В крымском музее "Херсонес Таврический" открылась уникальная выставка предметов материальной культуры начала I тысячелетия. Артефакты дали массу информации для понимания истории юго-западного Крыма под влиянием Рима и Византии