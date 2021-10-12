Жителя Кубани осудили на семь лет за сломанный приставу нос

Курганинский районный суд приговорил 46-летнего местного жителя к семи годам колонии общего режима за нападение на судебных приставов, одному из которых он разбил нос. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Из приговора известно, что в сентябре 2020 года к дому мужчины пришли судебные приставы, чтобы исполнить решение суда о принудительном выселении. Гражданин не согласился с постановлением, начал сопротивляться и толкнул женщину-пристава. За нее вступились ее коллеги, одного из них он ударом отшвырнул в металлический забор, а на второго сначала замахнулся кулаком, а затем головой сломал ему нос. После этого на нападавшего надели наручники.

"В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и отказался от дачи показаний, - рассказали в пресс-службе краевого суда. - После вынесения приговора сторона защиты обжаловала приговор. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения приговора, оставив его без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу".