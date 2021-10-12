Челябинские приставы выявили новую схему отмывания денег

Приставы отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП Челябинской области выявили новую схему обналичивания средств путем взыскания долга, подтвержденного нотариально заверенным медиативным соглашением. В ведомстве добились аннулирования сомнительной сделки на сумму 15 миллионов рублей. Теперь эти деньги поступят в доход государства.

- В марте прошлого года между ООО "Соловей" и неким частным инвестором был заключен договор займа, по которому организация получила 15 миллионов рублей на покупку 3D-принтера селективного лазерного плавления, - рассказала представитель ведомства Ольга Шебанова. - Однако технику организация не приобрела, якобы потратив деньги на другие нужды. В связи с чем заключила с инвестором соглашение о возврате средств, которое в качестве исполнительного документа и поступило в службу судебных приставов.

Было возбуждено исполнительное производство по возврату крупной суммы. Однако уже во время работы приставы выяснили, что ООО зарегистрировано всего за месяц до сделки, по юридическому адресу отсутствует, а его уставной капитал всего 20 тысяч рублей.

В открытых источниках информации об осуществлении фирмой какой-либо хозяйственной деятельности тоже не нашлось. В налоговой инспекции сообщили, что средства у конторы отсутствуют, декларация по налогу на прибыль не предоставлена, а численность сотрудников - нулевая.

Скоро выяснилось, что директор (он же бухгалтер организации) по месту прописки не проживает, работает простым водителем и никакого отношения к фирме-"пустышке" не имеет.

О результатах расследования и выявленных признаках отмывания денег приставы сообщили в прокуратуру и Росфинмониторинг, которые провели собственную проверку и подвергли сомнению источники доходов инвестора, который, как выяснилось, и раньше ссужал организациям и физическим лицам практически беспроцентные займы.

По иску прокуратуры Курчатовский районный суд признал договор займа и медиативное соглашение ничтожными, постановив взыскать 15 миллионов рублей и 60 тысяч рублей госпошлины в доход государства.

Стоит отметить, что половину этих средств "обналичники" успели перевести в рамках исполнительного производства. После их передачи инвестору они бы получили статус легального дохода от финансовой деятельности. Однако теперь по решению суда эти деньги заморожены на депозитном счете судебных приставов и в ближайшее время будут обращены в доход государства.

Источники возникновения этих 15 миллионов еще предстоит выяснить. Однако этим уже займутся правоохранительные органы.