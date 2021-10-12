Работу уральского художника продали на аукционе Sotheby’s

Триптих "Поток-4" Владимира Абиха продали на аукционе Sotheby"s в Нью-Йорке. На пластике изображен процесс пролистывания соцсетей, каша, в которую превращается информация, - человек таким образом потребляет ее. Необычность в том, что изображение меняется в зависимости от угла зрения.

Об участии в аукционе художник рассказал в своем Instagram 30 сентября. К тому времени работы уже были в Америке. Ставки принимались до 8 октября.

По информации из каталога Sotheby"s, работа оценивалась в 6-9 тысяч долларов, но ее купили за 4410 долларов.

- Проект посвящен ускорению информационного потока и состоит из изображений, выполненных в технике лентикулярной печати (технология печати изображений для создания иллюзии глубины пространства - прим.ред.), на них запечатлена анимация смены экранов соцсетей в момент скроллинга: информация превращается в сплошную мешанину из разных слов и образов, и перестает нести какую-либо конкретику, становится абстракцией, - объясняет свою работу Владимир Абих.

В "Потоке-4" он говорит о том, что интернет и мобильная связь упростили жизнь, но стали диктовать свои правила. Каждому все время нужно находиться в Сети, постоянное потребление и создание информации стало неотъемлемой частью жизни человека.

- Существование набирает сверхскорость, поэтому у нашего сознания нет времени думать об увиденных вещах. Непрерывный поток простых мемов заменил большие дискурсы, - считает автор.

Справка "РГ"

Владимир Абих родился в 1987 году в Екатеринбурге. Получил образование в области современного искусства и режиссуры фильмов. Пятикратный номинант на премию Сергея Курехина. Участник российских и международных выставок и фестивалей. Живет и работает в Санкт-Петербурге. В работах использует техники видео-арта, живописи, паблик-арта, скульптуры. Работает на стыке медиа и таких направлений, как стрит-арт, интервенция, инсталляция, видео.