В Екатеринбурге открылась передвижная выставка "Русские миссионеры"

В Екатеринбурге в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история. Свердловская область" открылась передвижная выставка "Русские миссионеры", подготовленная Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

- Эта выставка дает возможность познакомиться с тысячелетним путем русского миссионерства, - сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Экспозиция насыщена информацией и рассказывает о вехах становления российского государства. "Миссия" с латинского означает "поручение", по-гречески - "священноапостольство". Первые православные миссионеры среди славян - Кирилл и Мефодий - составили славянскую азбуку. История российской проповеди начинается с подвигов равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира и Крещения Руси.

- На выставке мы рассказываем о принципах, на которых зиждилась Российская империя, миссионерство, о принципах, на которые опирались присоединяемые новые народы, - сказала на открытии выставки глава фонда ЕСПО Анна Громова.

- Каждый человек, пришедший на выставку, сможет узнать, кто такие Кирилл и Мефодий, Ефросинья Полоцкая, о жизни и деятельности русских миссионеров различных периодов истории, проповедовавших на разных территориях - Иоанне Шанхайском, Николае Японском и многих других, - считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. - Сегодня появились и современные миссионеры - это Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Парк "Россия - моя история. Свердловская область" посещают в день до четырех тысяч школьников. Выставка "Русские миссионеры" будет доступна для зрителей в течение месяца, она уже побывала в Перми и Казани.Следующей точкой маршрута запланирован Новосибирск.