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12 октября 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 12 октября 2021 года № 859-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

пункт 1.16 дополнить подпунктом 1.16.1 следующего содержания:

"1.16.1. Руководителям организаций социального обслуживания при введении ограничительных мероприятий, предусматривающих организацию посменной 14-дневной работы с круглосуточным пребыванием работников в стационарных отделениях, отделениях воспитательных групп (воспитательной группе) стационарных отделений, отделениях постоянного пребывания несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить сотрудников с 14-дневным круглосуточным пребыванием запасом продовольствия, предметов ухода на 14 календарных дней.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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