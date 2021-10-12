Труженик без устали. В Россию приходит смартфон Huawei nova 8i

Какие требования к смартфону у современного пользователя? Конечно, большой отзывчивый экран с высоким разрешением и тонкими рамками, много памяти, емкая батарея и поддержка быстрой зарядки. Что еще? Хорошая камера, способная снимать не только днем, но и ночью, желательно со сверхширокоугольным объективом.

Кажется, что смартфон, который удовлетворяет всем этим требованиям, должен стоить немалых денег. Но необязательно. Вторая в этом году новинка Huawei - шустрая nova 8i - впечатляюще фотографирует, долго держит заряд и выдает классную картинку на широком и четком дисплее. Экран - ее особая гордость: он занимает целых 94,7 процентов фронтальной поверхности. Такого соотношения дисплея к корпусу и одновременно таких узких рамок не было еще даже у флагманов.

Фото: Huawei

"Сердцем" Huawei nova 8i стал процессор Snapdragon 662 от Qualcomm. Это отличный чип среднего уровня, который уверенно "тащит" и рабочие задачи, и множество игр, а также поддерживает работу с тройной камерой. Именно такая установлена в новом смартфоне Huawei.

Еще одна особенность - частота дискретизации 180 Гц. Это означает, что смартфон очень быстро реагирует на прикосновения к поверхности и сразу же начинает выполнять задачу, будь то стрельба в напряженной мобильной игре или ответ на важный звонок.

Фото: Huawei

Основная камера Huawei nova 8i имеет четыре объектива. Первый - с разрешением 64 мегапикселя и крупным светочувствительным сенсором. С его помощью камера делает сочные, насыщенные снимки не только днем, но и ночью - не в последнюю очередь благодаря машинному обучению. Второй объектив - широкоугольный. Он позволяет снимать роскошные пейзажи, группы людей и творения архитектуры с достаточно близкого расстояния, при этом не создавая искажений по углам. Макрообъектив раскрывает мельчайшие детали привычных вещей, показывает, как они устроены на самом деле. Модуль с датчиком глубины резкости создает эффект размытого фона в портретах, выделяя героя снимка.

Фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей, врезанная в "глазок" экрана, оснащена сенсором для определения цветовой температуры. Это нужно для стабильной цветопередачи, чтобы тон кожи лица на фото был естественным. Специальные алгоритмы повышают детализированность, чтобы запечатлеть даже ресницы.

Фото: Huawei

Долгое время работы - одна из самых важных характеристик смартфона. У Huawei nova 8i этот показатель на высоте. Аккумулятор на 4300 мАч обеспечивает работоспособность на протяжении всего дня. А если аппарат используется интенсивнее обычного, то на помощь придет быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Она позволяет зарядить батарею почти на 70 процентов всего лишь за 20 минут и до 100 процентов - за 38 минут.

Если говорить о памяти, то объем постоянного хранилища в nova 8i составляет 128 гигабайт. Этого хватит для того, чтобы установить практически все необходимые приложения и сохранить любимы фото. Оперативная память объемом 6 гигабайт гарантирует, что одновременно и без ошибок сможет работать множество приложений сразу, и данные при переключении между ними теряться не будут.

Сколько может стоить такой смартфон? Huawei nova 8i будет доступен по цене 26999 рублей в двух цветах: "Лунное серебро" и "Звездное небо". Предварительный заказ начинается 12 октября.