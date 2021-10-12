Умер советский актер Гунтис Скрастиньш

На 68-м году жизни 11 октября скончался советский, латвийский актер театра, кино и певец Гунтис Скрастиньш - Фриц Пихлер из легендарного шпионского фильма "Матч состоится в любую погоду".

Об этом сообщает PRESS со ссылкой на члена правления SIA Forte Production Яниса Клявиньша.

Причиной смерти артиста назван быстро прогрессировавший рак.

Скрастиньш родился в 1954 году. В 1984-1992 годах - актер Рижского ТЮЗа. После закрытия театра работал на Латвийском телевидении, где вел передачи "Тон", "С полуслова", "Латыши в мире", шоу "Опрос о латвийском шлягере" и "Песня для души". Сотрудничал с Раймондом Паулсом, в марте этого года получил премию Латвийской музыкальной записи года "Золотой микрофон".

Помимо "Матча" сыграл в детективе "Три дня на размышление" и спортивной драме "Команда мечты 1935".