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Умер советский актер Гунтис Скрастиньш

Новости
    12.10.2021, 12:10
Текст:   Олег Усков

На 68-м году жизни 11 октября скончался советский, латвийский актер театра, кино и певец Гунтис Скрастиньш - Фриц Пихлер из легендарного шпионского фильма "Матч состоится в любую погоду".

Об этом сообщает PRESS со ссылкой на члена правления SIA Forte Production Яниса Клявиньша.

Причиной смерти артиста назван быстро прогрессировавший рак.

Скрастиньш родился в 1954 году. В 1984-1992 годах - актер Рижского ТЮЗа. После закрытия театра работал на Латвийском телевидении, где вел передачи "Тон", "С полуслова", "Латыши в мире", шоу "Опрос о латвийском шлягере" и "Песня для души". Сотрудничал с Раймондом Паулсом, в марте этого года получил премию Латвийской музыкальной записи года "Золотой микрофон".

Помимо "Матча" сыграл в детективе "Три дня на размышление" и спортивной драме "Команда мечты 1935".

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