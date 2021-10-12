Умерла жена Вахтанга Кикабидзе

Скончалась супруга 83-летнего советского, грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе, бывшая прима Тбилисского академического оперного театра Ирина Кебадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Печальное известие подтвердила дочь Кебадзе от первого брака, актриса Марина Сагарадзе. Причина смерти не названа.

Ирина Григорьевна Кебадзе - заслуженная артистка Грузии. Окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде.

В браке артисты прожили более полувека - с 1965 года. Сагарадзе родила Кикибадзе сына Константина, который стал художником и живет сейчас в Торонто, в Канаде.