В Минске прошло обсуждение корректировки Кодекса об образовании

Национальная система образования, по словам президента Беларуси, должна оперативно подстраиваться под веяние времени, демонстрируя справедливое отношение к каждому человеку. Об этом Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании, посвященном обсуждению вопросов ее законодательного совершенствования, передает пресс-служба главы государства.

Детально проанализировать новую редакцию Кодекса об образовании и изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения было решено еще на республиканском педагогическом совете. Кстати, его корректировку президент сравнил с "принятием новой Конституции - только, естественно, в данной сфере. Нам и нашим детям по ним жить, учиться и работать. И главное при этом не навредить", - уточнил белорусский руководитель.

Констатировав, что за последние годы в стране многое сделано в данной сфере: создана законодательная база, обеспечивается стабильное финансирование, обучающимся и педагогам оказывается социальная поддержка, президент дал понять, что "больших претензий к отрасли нет". Свидетельством тому он считает укрепление позиций системы образования на международном уровне, рост числа иностранных граждан, победы школьников на международных олимпиадах. "Белорусских выпускников готовы после вуза забрать к себе многие иностранные компании, и в том числе за рубежом", - добавил Лукашенко, отметив при этом необходимость дальнейшего повышения доступности и качества образовательных услуг.

Формулируя свое главное требование к педагогическому сообществу, белорусский лидер сделал акцент на обеспечении равных возможностей для получения образования. А первые шаги будущих граждан страны, подчеркнул он, "должны быть честными, порядочными и справедливыми". Обращаясь к участникам встречи, президент заявил, что хотел бы услышать их позицию относительно предлагаемых новаций. Не менее актуальный, по его словам, и вопрос относительно готовности системы образования к новым подходам, закладываемым в Кодекс и правила приема. "Хотелось бы более подробно услышать о введении национального государственного экзамена, расширении целевой подготовки. Будет ли при таком подходе обеспечен обозначенный мной принцип?"

За комплексом грядущих изменений, предупредил оратор, важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента, напомнив, что в системе образования мелочей не бывает. Она, резюмировал Лукашенко, определяет, в том числе, "развитие экономики страны, ее устойчивость к мировым вызовам. А это уже вопросы обеспечения национальной безопасности".