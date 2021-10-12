В США показали самоходную снайперскую винтовку

Американская компания Ghost Rorotics представила прототип четвероногого боевого робота SPUR, вооруженного высокоточной снайперской винтовкой от Sword International.

SPUR расшифровывается как "Беспилотная винтовка специального назначения" (Special Purpose Unmanned Rifle) и преподносится как "лучший друг спецназовца". Прототип был продемонстрирован на ежегодной выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2021.

По заявлению производителя SPUR способен двигаться по пересеченной местности со скоростью до 7 км/ч, преодолевать неглубокие водоемы, рвы, крутые подъемы и спуски. О его стрелковых способностях не сообщается. Тип установленной на нем винтовки неизвестен.