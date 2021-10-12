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12.10.2021,  
19:44
Текст:  Антон Валагин

В США показали самоходную снайперскую винтовку

Американская компания Ghost Rorotics представила прототип четвероногого боевого робота SPUR, вооруженного высокоточной снайперской винтовкой от Sword International.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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SPUR расшифровывается как "Беспилотная винтовка специального назначения" (Special Purpose Unmanned Rifle) и преподносится как "лучший друг спецназовца". Прототип был продемонстрирован на ежегодной выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA-2021.

По заявлению производителя SPUR способен двигаться по пересеченной местности со скоростью до 7 км/ч, преодолевать неглубокие водоемы, рвы, крутые подъемы и спуски. О его стрелковых способностях не сообщается. Тип установленной на нем винтовки неизвестен.

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