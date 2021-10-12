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12.10.2021 16:55
Рубрика: Власть

Володин: Необходимо вернуться к теме стабилизации цен

Текст: Татьяна Замахина

На фоне роста инфляции необходимо вернуться к вопросам стабилизации цен. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который был переизбран на эту должность на первом заседании ГД восьмого созыва.

"Есть необходимость к этим вопросам однозначно возвращаться, - заявил парламентарий, отвечая на вопрос ТАСС, - потому что эти темы должны быть на постоянном контроле".

Он выразил уверенность, что нельзя такие вопросы рассматривать один раз в год, "потому что все меняется". Тем более, что есть очевидные предпосылки, добавил Володин.

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Ранее стало известно, что Минэкономразвития повысило свою оценку по инфляции в России на текущий год. По новым данным, рост потребительских цен может составить 7,4%. Прежний прогнозный уровень - 5,8%. Главной причиной министерство считает подорожание овощей и мяса, которое, в свою очередь, вызвано низкими темпами сбора урожая в ряде регионов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил на встрече с депутатами, что в этом году инфляция превысит прогнозный уровень.

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