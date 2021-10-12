Вышел трейлер итальянского фильма "Яра" о пропаже подростка

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер итальянского фильма "Яра" на русском языке. Картина о пропаже школьницы основана на реальных событиях. Дата премьеры пока неизвестна.

В ролике мы видим 13-летнюю девочку-подростка Яру Гамбиразио. Юная гимнастка живет в городке Брембате-ди-Сопра неподалеку от Бергамо, мечтает о спортивной карьере, много тренируется и проводит все свободное время в спортзале, чтобы улучшить свои показатели. Нам показывают ее, идущую домой поздно вечером, зачем в новостях сообщают о ее пропаже.

За расследование берется прокурор Летисия Руджери, ребенка активно ищут, в деле даже появляется подозреваемый, но его быстро отпускают. Спустя три месяца тело обнаруживают неподалеку от города, и криминалисты получают образец ДНК вероятного убийцы. Летисия принимает решение об организации крупномасштабного забора образцов ДНК у населения, и многие критикуют ее способ ведения расследования.

Режиссер Марко Туллио Джордана, в ролях Изабелла Рагонезе, Алессио Боне, Томас Трабакки.