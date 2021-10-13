Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.08.2021 № 744 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации"

Зарегистрирован 11.10.2021 № 65376

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.10.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства науки и высшего образования РФ о признании утратившим силу приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 25.12.2020 г. № 1582 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2021 г., регистрационный № 62606).