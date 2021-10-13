Мощный циклон несет в Центральную Россию "ведра" дождя

Уже в ночь на четверг в Центральном федеральном округе (ЦФО) начнет портиться погода - в регион идет мощный циклон балканского происхождения, который сейчас находится над Крымом. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В течение суток циклон будет подхвачен ветром и быстро направится по направлению к российской столице.

"В ночь на четверг в 03:00 центр этой атмосферной "воронки" выйдет на Белгород, в разгар дня в 15:00 - на Тулу, а к полуночи (с четверга на пятницу) - на Москву", - пишет Тишковец в своем Instagram.

В четверг в Москве может выпасть до 13 миллиметров осадков, то есть, примерно пятая часть месячной нормы октября. В пятницу ненастье усилится - ночью и утром будут осадки, интенсивность которых к вечеру постепенно снизится.

"За четверг и пятницу в осадкомеры Москвы может попасть 2-3 ведра дождевой воды на метр квадратный, что, в условиях двухнедельной засухи, почти вернет показатели осадков в климатический график текущего месяца", - добавил Тишковец.