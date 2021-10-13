МВД предлагает прописывать сирот по адресам местных администраций

Решить проблему отсутствия регистрации у необеспеченных жильем сирот решили правоведы МВД России.

Предлагается предоставить сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право по договорам найма регистрироваться по месту жительства по адресам администраций муниципальных образований. Естественно, по адресам администраций тех населенных пунктов, на территории которых они проживают. Поясняется, что такая "прописка" понадобится "до предоставления им благоустроенных жилых помещений".

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" разместили на портале проектов нормативных правовых актов.