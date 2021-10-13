Netflix показал промо мини-сериала "Колин в черном и белом"

На YouTube-канале Netflix появился трейлер на английском языке мини-сериала "Колин в черном и белом" (Colin in Black & White). Премьера биографических шести серий о жизни футболиста Колина Каперника намечена на 29 октября.

Роль рассказчика сыграл сам Каперник, он же принял участие в написании сценария.

В трейлере мы видим, как Колин рассказывает о своей всегдашней мечте - стать куотербеком (нападающим).

- Я испытал много разных эмоций. Иногда страшных, иногда веселых. Я рос с белыми родителями и предполагал, что мне полагаются те же права, что и им. И меня ожидало грубое пробуждение, - рассказывает за кадром герой.

Мальчику говорят, что у него, конечно большой талант, но белый соперник по команде "как раз тот тип, который мы искали". Он также сталкивается с тем, что приходится постоянно кому-то что-то доказывать, но настойчивость в достижении целей помогает добиться успеха.

Режиссер, продюсер и автор сценария (наряду с остальными) - Ава ДюВерней ("Белый тигр", Тринадцатая").