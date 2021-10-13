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13.10.2021,  
11:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый прицел для крупнокалиберного пулемета разработали в России

Фото: Минобороны РФ/ wikimedia.org Фото: Минобороны РФ/ wikimedia.org
Фото: Минобороны РФ/ wikimedia.org

В России разработали новейший прицел ПО 3-12х50 для крупнокалиберных пулеметов. Он обладает всеми параметрами для быстрого и точного, почти снайперского ведения огня из крупнокалиберного пулемета "Корд".

Фото: Минобороны РФ
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Об этом ТАСС сообщил Александр Новиков, генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева. Он отметил, что система ввода баллистики с учетом дистанции или угла места цели позволяет быстро и точно менять установки стрельбы. Например, если военнослужащему дали цель по дистанции 1200 метров, то он устанавливает ее по лимбу и получает моментальное перемещение прицельной марки для указанной дистанции.

Продемонстрировать новейшие прицелы предприятие планирует на Международной выставке оружия и товаров для охоты, которая откроется в Москве 14 октября.

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