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13.10.2021,  
09:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В России начали разрабатывать переносной зенитный ракетный комплекс повышенной дальности. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Он добавил, что дальность действия ПЗРК будет больше нынешних пяти-шести километров. Кроме того, конструкторы Ростеха работают и над такой опцией, как повышение чувствительности головок самонаведения переносного зенитного ракетного комплекса. С их помощью будет обеспечена вероятность уничтожения малоразмерных целей, например, барражирующих боеприпасов или беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время для воинских подразделений выпускают два ПЗРК - "Игла-С" и "Верба". У последней дальность стрельбы - шесть километров, а высота поражения объекта - 3,5 километра.

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