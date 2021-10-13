Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса

В среду пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщили о сбоях в его работе. Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщает РИА Новости.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей сервиса жаловались на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

В нашей стране по данным на 02.44 мск было зафиксировано свыше 1,8 тысячи отчетов о сбоях в работе Telegram. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем временем пользователи в США сообщают о сбое в работе YouTube. Отмечаются проблемы в работе сайта (75%). Еще 16% испытывают трудности с просмотром видео, 9% жалуются на работу приложения, передает ТАСС.